«Любовь-карусель» Ясении и Михаила Гуцериева закружилась в новом клипе
Певица Ясения и поэт Михаил Гуцериев выпустили новый клип на песню «Любовь-карусель», которая прямо со дня премьеры закрутилась в российском телеэфире. Практически все музыкальные телеканалы поставили это видео в сетку вещания.
Цепную реакцию столкновения мужского и женского миров из стихов Гуцериева мастерски отобразил в музыкальном клипе режиссёр Леонид Колосовский. Для воплощения необузданной страсти в качестве основы выбрали танец – дикую смесь танго и фламенко.
В клипе слепая непреодолимая сила женского начала проносится разрушающим вихрем по мужским притязаниям. Чтобы встретить того, кому она предназначена. Всё остальное – условности, мешающие любить, кружиться в безумстве страсти и прямо «с порога уложить счастье в постель» согласно строкам поэта Гуцериева.
Нана Арахамия (Ясения) вновь покоряет сердца слушателей всех полов чистосердечным признанием из самого сердца и глубин строк Гуцериева. На этот раз в фатальном для мужских фантазий образе Кармен.
Смотрите видеоклип «Любовь-карусель» https://www.youtube.com/watch?v=v8y78ucVmzk