17 декабря 2019 ВТОРНИК
Новости
12:23 | 17 декабря
На проспекте Кирова монтируют лавочки и кашпо
11:32 | 17 декабря
Центральная городская библиотека приглашает на музыкальную композицию «Новогодние страницы»
10:46 | 17 декабря
«Прекрасная Елена»: в Областном театре оперетты – настроение веселой античности
09:44 | 17 декабря
В Костанае состоялся круглый стол НПО России и Казахстана
09:41 | 17 декабря
Четвертый «Кубок святого Георгия» прошёл в столице
08:52 | 17 декабря
В Омской области с помощью решений РТС-тендер сумели обеспечить снижение уровня неконкурентных закупок
19:16 | 16 декабря
«Балтика» провела гастрономический ужин в Cubby Resto Bar Новосибирска
17:02 | 16 декабря
В Саратове состоится презентация книги «Я делал своё искусство для моего народа. Скульптор Д. Ф. Цаплин»
16:11 | 16 декабря
В Саратове прошел первый городской форум добровольцев «Добрый город»
15:18 | 16 декабря
Областной киновидеоцентр приготовил праздничное представление «Миссия «Новый год»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

«Любовь-карусель» Ясении и Михаила Гуцериева закружилась в новом клипе

Новости
«Любовь-карусель» Ясении и Михаила Гуцериева закружилась в новом клипе


Певица Ясения и поэт Михаил Гуцериев выпустили новый клип на песню «Любовь-карусель», которая прямо со дня премьеры закрутилась в российском телеэфире. Практически все музыкальные телеканалы поставили это видео в сетку вещания.

Цепную реакцию столкновения мужского и женского миров из стихов Гуцериева мастерски отобразил в музыкальном клипе режиссёр Леонид Колосовский. Для воплощения необузданной страсти в качестве основы выбрали танец – дикую смесь танго и фламенко.

В клипе слепая непреодолимая сила женского начала проносится разрушающим вихрем по мужским притязаниям. Чтобы встретить того, кому она предназначена. Всё остальное – условности, мешающие любить, кружиться в безумстве страсти и прямо «с порога уложить счастье в постель» согласно строкам поэта Гуцериева.

Нана Арахамия (Ясения) вновь покоряет сердца слушателей всех полов чистосердечным признанием из самого сердца и глубин строк Гуцериева. На этот раз в фатальном для мужских фантазий образе Кармен.

Смотрите видеоклип «Любовь-карусель» https://www.youtube.com/watch?v=v8y78ucVmzk