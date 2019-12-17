Областной киновидеоцентр приготовил праздничное представление «Миссия «Новый год»
Мультяшные и сказочные персонажи, водоворот увлекательных приключений, непростые задания, а также главная миссия – спасти Новый год – все это ожидает юных зрителей в кинозале «На Рижской» уже 19 декабря.
Организаторы придумали для всех участников киномероприятия главную роль в этом представлении – ребята станут супергероями и будут спасать Новый год от недобрых сил.
Роли главных символов Нового года Деда Мороза и Снегурочки исполнят волонтеры культуры – студенты СГЮА и СГУ им. Н.Г. Чернышевского.
Праздничные кинопредставления «Миссия «Новый год» пройдут в «кинозале «На Рижской» в будние дни с 19 по 30 декабря 2019 года.
Продолжительность мероприятия – 30 минут. По окончании программы всех участников театрализованных представлений ожидает сюрприз – просмотр новогодних мультфильмов.
Начало представлений: 10.00, 12.00 и 14.00.
Стоимость одного билета – 120 рублей.