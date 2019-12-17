17 декабря 2019 ВТОРНИК
Новости
12:23 | 17 декабря
На проспекте Кирова монтируют лавочки и кашпо
11:32 | 17 декабря
Центральная городская библиотека приглашает на музыкальную композицию «Новогодние страницы»
10:46 | 17 декабря
«Прекрасная Елена»: в Областном театре оперетты – настроение веселой античности
09:44 | 17 декабря
В Костанае состоялся круглый стол НПО России и Казахстана
09:41 | 17 декабря
Четвертый «Кубок святого Георгия» прошёл в столице
08:52 | 17 декабря
В Омской области с помощью решений РТС-тендер сумели обеспечить снижение уровня неконкурентных закупок
19:16 | 16 декабря
«Балтика» провела гастрономический ужин в Cubby Resto Bar Новосибирска
17:02 | 16 декабря
В Саратове состоится презентация книги «Я делал своё искусство для моего народа. Скульптор Д. Ф. Цаплин»
16:11 | 16 декабря
В Саратове прошел первый городской форум добровольцев «Добрый город»
15:18 | 16 декабря
Областной киновидеоцентр приготовил праздничное представление «Миссия «Новый год»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове прошел первый городской форум добровольцев «Добрый город»

Новости


В выходные на базе МАОУ «Инженерный лицей» состоялся первый городской форум добровольцев, в котором приняли участие учащиеся старших классов школ, студенты средних и высших учебных заведений Саратова.

Целью проведения мероприятия является организация взаимодействия добровольцев для решения актуальных социальных проблем, а также вовлечение населения в волонтерское движение путём проведения интерактивных мероприятий.

Форум среди прочих спикеров посетил глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев.

«Добровольчество в последние годы набирает обороты. Оно было всегда, оно присутствует в каждом человеке. Это сострадание, участие в реализации помощи тому, кто в этом нуждается. Вы - большие молодцы, все вместе и каждый из вас в отдельности, потому что в первую очередь вы все неравнодушные люди. Вы любите свой город, тех людей, которые находятся рядом с вами», - отметил Михаил Исаев, открыв работу площадки «Диалог на равных».

Встреча с главой города прошла в форме «вопрос-ответ». Участники смогли ближе познакомиться с Михаилом Александровичем, задавая ему вопросы на любые темы.

Важная тема, которую подняли сами добровольцы, - экология. Как бы волонтеры не старались, очищая от мусора места отдыха горожан, он все равно остается. По мнению собравшихся, прививать культуру необходимо со школы.

«Мы с однокурсницей придумали такой проект – ходить по школам и рассказывать о том, что не нужно засорять экологию. Что необходимо сортировать мусор и не пользоваться пластиковыми пакетами», - рассказала одна из участниц форума.

Со своей стороны глава города поддержал идею волонтеров и отметил, что с 2020 года в детских садах и школах планируется включить в программу обучения уроки по воспитанию культуры, на которых в том числе будут подняты темы экологии.

Завершая работу площадки, Михаил Исаев пожелал волонтерам быть инициативными и неравнодушными, занимаясь полезным делом, - сообщает пресс-служба мэра.