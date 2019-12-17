В Саратове прошел первый городской форум добровольцев «Добрый город»

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Целью проведения мероприятия является организация взаимодействия добровольцев для решения актуальных социальных проблем, а также вовлечение населения в волонтерское движение путём проведения интерактивных мероприятий.Форум среди прочих спикеров посетил глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев.«Добровольчество в последние годы набирает обороты. Оно было всегда, оно присутствует в каждом человеке. Это сострадание, участие в реализации помощи тому, кто в этом нуждается. Вы - большие молодцы, все вместе и каждый из вас в отдельности, потому что в первую очередь вы все неравнодушные люди. Вы любите свой город, тех людей, которые находятся рядом с вами», - отметил Михаил Исаев, открыв работу площадки «Диалог на равных».Встреча с главой города прошла в форме «вопрос-ответ». Участники смогли ближе познакомиться с Михаилом Александровичем, задавая ему вопросы на любые темы.Важная тема, которую подняли сами добровольцы, - экология. Как бы волонтеры не старались, очищая от мусора места отдыха горожан, он все равно остается. По мнению собравшихся, прививать культуру необходимо со школы.«Мы с однокурсницей придумали такой проект – ходить по школам и рассказывать о том, что не нужно засорять экологию. Что необходимо сортировать мусор и не пользоваться пластиковыми пакетами», - рассказала одна из участниц форума.Со своей стороны глава города поддержал идею волонтеров и отметил, что с 2020 года в детских садах и школах планируется включить в программу обучения уроки по воспитанию культуры, на которых в том числе будут подняты темы экологии.Завершая работу площадки, Михаил Исаев пожелал волонтерам быть инициативными и неравнодушными, занимаясь полезным делом, - сообщает пресс-служба мэра.