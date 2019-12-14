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Специалисты из Москвы прочитали в Бишкеке лекции по МРТ в лечении раковых заболеваний

Новости
Специалисты из Москвы прочитали в Бишкеке лекции по МРТ в лечении раковых заболеваний


Специалисты медицинских учреждений Республики Кыргызстан стали участниками образовательного проекта «МРТ в диагностике онкологических заболеваний органов малого таза». Двухдневный курс в рамках научно-практической школы провели для коллег в Бишкеке онкологи Москвы: Мищенко Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по диагностике онкологической больницы №1 Департамента здравоохранения Москвы; Гришко Павел Юрьевич и Петрова Анна Сергеевна – врачи-рентгенологи отделения лучевой диагностики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.

Андрей Мищенко рассказал, что МРТ признана на сегодняшний день одним из самых эффективных методов ранней диагностики и контроля онкологических заболеваний. По его словам, врачи Москвы рады поделиться знаниями и опытом с коллегами из других регионов и стран. Во время курса специалисты прочитали несколько лекций по использованию МРТ при раке прямой кишки, раке предстательной железы и в онкогинекологии, а также разобрали в ходе практической части связанные с первичной диагностикой и мониторингом лечения клинические случаи.

Как отметил Всеволод Галкин, главврач ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ» клиника почти по всем направлениям онкопатологии имеет уникальную хирургическую базу и высокопрофессиональных врачей и стремится не только к передаче знаний, но и обмену опытом.