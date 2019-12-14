Специалисты из Москвы прочитали в Бишкеке лекции по МРТ в лечении раковых заболеваний

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Андрей Мищенко рассказал, что МРТ признана на сегодняшний день одним из самых эффективных методов ранней диагностики и контроля онкологических заболеваний. По его словам, врачи Москвы рады поделиться знаниями и опытом с коллегами из других регионов и стран. Во время курса специалисты прочитали несколько лекций по использованию МРТ при раке прямой кишки, раке предстательной железы и в онкогинекологии, а также разобрали в ходе практической части связанные с первичной диагностикой и мониторингом лечения клинические случаи.Как отметил Всеволод Галкин, главврач ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ» клиника почти по всем направлениям онкопатологии имеет уникальную хирургическую базу и высокопрофессиональных врачей и стремится не только к передаче знаний, но и обмену опытом.