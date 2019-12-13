В музее Константина Федина состоится круглый стол «Ханс Кристиан Андерсен. “Сказки моей жизниˮ»

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В 2020 году исполняется 215 лет со дня рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена. В преддверии этой даты в музее решили провести круглый стол, посвященный его жизни и творчеству.В рамках круглого стола предполагается рассмотреть целый круг вопросов:· Х.К. Андерсен – реформатор жанра сказки, оказавший значительное влияние на его дальнейшее развитие;· поэтика сказок;· знаменитый принцип «айсберга» в его творчестве: фабула, язык и сказочное окружение – для детей, а идеи, глубина содержания – для взрослых;· основные этапы творчества: переход от фольклористики (волшебники, феи, призраки, духи) к человеку из плоти и крови, с его радостями и бедами, достоинствами и несовершенствами;· религиозные мотивы и символизм сказок; многозначность, многоуровневость восприятия, условность, близость притче;· «вечные» проблемы в творчестве сказочника: о смысле жизни; конфликте поколений, жизни и смерти и т. д.· подлинные и мнимые ценности человеческой жизни: тема преданности, жертвенной любви, активной доброты;· романтический конфликт личности и общества, незаурядного человека и толпы;· наследие Х.К. Андерсена и современная детская литература.Вход свободный.