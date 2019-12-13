13 декабря 2019 ПЯТНИЦА
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В музее Константина Федина состоится круглый стол «Ханс Кристиан Андерсен. “Сказки моей жизниˮ»

Новости
В музее Константина Федина состоится круглый стол «Ханс Кристиан Андерсен. “Сказки моей жизниˮ»

18 декабря в 17.00 в Государственном музее К.А. Федина состоится круглый стол «Ханс Кристиан Андерсен. “Сказки моей жизниˮ».

В 2020 году исполняется 215 лет со дня рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена. В преддверии этой даты в музее решили провести круглый стол, посвященный его жизни и творчеству.

В рамках круглого стола предполагается рассмотреть целый круг вопросов:

· Х.К. Андерсен – реформатор жанра сказки, оказавший значительное влияние на его дальнейшее развитие;

· поэтика сказок;

· знаменитый принцип «айсберга» в его творчестве: фабула, язык и сказочное окружение – для детей, а идеи, глубина содержания – для взрослых;

· основные этапы творчества: переход от фольклористики (волшебники, феи, призраки, духи) к человеку из плоти и крови, с его радостями и бедами, достоинствами и несовершенствами;

· религиозные мотивы и символизм сказок; многозначность, многоуровневость восприятия, условность, близость притче;

· «вечные» проблемы в творчестве сказочника: о смысле жизни; конфликте поколений, жизни и смерти и т. д.

· подлинные и мнимые ценности человеческой жизни: тема преданности, жертвенной любви, активной доброты;

· романтический конфликт личности и общества, незаурядного человека и толпы;

· наследие Х.К. Андерсена и современная детская литература.

Вход свободный.