В музее Константина Федина состоится круглый стол «Ханс Кристиан Андерсен. “Сказки моей жизниˮ»
18 декабря в 17.00 в Государственном музее К.А. Федина состоится круглый стол «Ханс Кристиан Андерсен. “Сказки моей жизниˮ».
В 2020 году исполняется 215 лет со дня рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена. В преддверии этой даты в музее решили провести круглый стол, посвященный его жизни и творчеству.
В рамках круглого стола предполагается рассмотреть целый круг вопросов:
· Х.К. Андерсен – реформатор жанра сказки, оказавший значительное влияние на его дальнейшее развитие;
· поэтика сказок;
· знаменитый принцип «айсберга» в его творчестве: фабула, язык и сказочное окружение – для детей, а идеи, глубина содержания – для взрослых;
· основные этапы творчества: переход от фольклористики (волшебники, феи, призраки, духи) к человеку из плоти и крови, с его радостями и бедами, достоинствами и несовершенствами;
· религиозные мотивы и символизм сказок; многозначность, многоуровневость восприятия, условность, близость притче;
· «вечные» проблемы в творчестве сказочника: о смысле жизни; конфликте поколений, жизни и смерти и т. д.
· подлинные и мнимые ценности человеческой жизни: тема преданности, жертвенной любви, активной доброты;
· романтический конфликт личности и общества, незаурядного человека и толпы;
· наследие Х.К. Андерсена и современная детская литература.
Вход свободный.