В Саратове повторится профилактическая акция "Нетрезвый водитель"
В период с 13 и 15 декабря 2019 года на территории Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия по выявлению и пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
За 11 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 404 ДТП с участием водителей, управляющих транспортом с признаками опьянения, в результате которых 70 человек погибли и 582 получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон и напоминает автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, - пассажиров, пешеходов и других водителей. О фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона)