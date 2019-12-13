13 декабря 2019 ПЯТНИЦА
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В Саратове повторится профилактическая акция "Нетрезвый водитель"

Новости
В Саратове повторится профилактическая акция "Нетрезвый водитель"

В период с 13 и 15 декабря 2019 года на территории Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия по выявлению и пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

За 11 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 404 ДТП с участием водителей, управляющих транспортом с признаками опьянения, в результате которых 70 человек погибли и 582 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон и напоминает автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, - пассажиров, пешеходов и других водителей. О фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона)