ПФР: Пенсионный возраст для родителей ребенка-инвалида не изменяется

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Родители и опекуны детей с ограниченными возможностями здоровья имеют право на досрочную страховую пенсию по старости. Эта законодательная норма остается без изменений.Выйти на пенсию досрочно (мама в 50 лет, папа – в 55 лет) может один из родителей инвалида с детства при соблюдении двух условий:- воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 лет;- наличие необходимого страхового стажа (для мамы минимальный страховой стаж составляет 15 лет, для папы – 20 лет) и минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента (в 2019 году – 16,2 коэффициента с увеличением до 30 к 2025 году).При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок признан инвалидом и как долго им оставался.На досрочную пенсию по старости на таких же условиях, как и родители, могут претендовать опекуны инвалидов с детства – для них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (но не более, чем на 5 лет в общей сложности). При этом опекунство должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет.Отметим, что период ухода неработающего трудоспособного лица за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Это позволяет неработающему родителю или опекуну формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.