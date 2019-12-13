В декабре в Саратовской области открылось три модернизированных кинозала

просмотров: 80

12 декабря двери современных кинозалов с новым кинопроекционным и звуковым оборудованием открылись сразу в трех муниципальных районах: в г. Калининске (это уже второй модернизированный кинозал в этом городе), г. Красноармейске и с. Питерка.В торжественном мероприятии, посвященном открытию кинозала в муниципальном кинотеатре «Победа» г. Калининска, приняли участие и.о. главы района Валерий Лазарев, директор областного киновидеоцентра Ирина Бережная, депутаты районного и городского собрания.«Декабрь 2019 года выдался очень насыщенным. Модернизированные кинозалы открываются в разных точках региона практически каждую неделю. Благодаря эффективной работе уже действующего с 15 декабря 2018 года переоснащенного кинозала в кинотеатре «Победа» заработанные денежные средства были направлены на ремонт помещения, предназначенного для открывшегося 12 декабря нового кинозала. Всего к концу этого года в области в рамках национального проекта «Культура» появится почти 1500 новых зрительских мест», - отметила Ирина Бережная.В районном Дворце культуры Красноармейска состоялась церемония открытия нового кинозала «Глобус». Помимо выделенной субсидии на модернизацию кинозала, руководством Красноармейского района были привлечены значительные денежные средства из муниципального бюджета на реконструкцию здания, которое в последние годы функционировало как спортивный зал.Также в этот день открылся модернизированный кинозал «Луч» в селе Питерка. Со словами поздравлений к зрителям обратились глава района Сергей Егоров и представители областного киновидеоцентра. Жители с. Питерка увидели отечественные премьеры – х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+) и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (16+). Появление современного кинозала предоставляет возможность жителям села смотреть современные фильмы в комфортных условиях, не затрачивая дополнительные силы и средства для поездки в более крупные населенные пункты.Уже сегодня, 13 декабря, переоборудованный кинозал откроется в р.п. Турки. До 20 декабря планируется открыться современный кинозал в Федоровском районе.