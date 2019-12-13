Саратовцам предлагается внести предложения по благоустройству территории 3-ей Дачной

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«В этом году территория 3-ей Дачной была освобождена от незаконной торговли. Но на этом работа муниципалитета не закончилась. Жителям обещали обустроить там зону отдыха - и она там будет!» - написал Михаил Исаев.Глава города также сообщил, что на протяжении нескольких месяцев администрация Ленинского района занималась разработкой предпроектных решений по будущей реконструкции и обсуждала их на различных площадках. «Предлагаю и вам, мои подписчики, внести свои предложения по благоустройству территории 3-ей Дачной», - обратился градоначальник к саратовцам. Уже в феврале будет готов проект, а после прохождения экспертизы начнутся работы по поиску подрядчика на проведение строительно-монтажных работ.