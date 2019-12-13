Подведены итоги I Международного фестиваля театральных практик "#Снег"
Подведены итоги I Международного фестиваля театральных практик "#Снег".
Лучший спектакль» «Вверх кармашками» - Театр юного зрителя «Дилижанс» (г.Тольятти») – Диплом, генератор снега «Antari S – 200 х» и конфеты «Коровка» для новогоднего настроения от спонсора «ООО Вольский кондитер» (Генеральный директор Наталья Ивановна Дегтярёва.
«Лучший режиссер» Николай Бойко – спектакль «Снеговички» - Муниципальное автономное учреждение «Камышинский драматический театр» - Диплом , гарнитура – находятся на гастролях в городе Волгограде.
«Лучший художник» - Дарья Каракулова – спектакль «Новый год в Джунглях» Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Драматический театр г.Вольска» - Диплом, Гриль «Bosch».
«Лучшее музыкальное оформление спектакля» - спектакль «Новый год в Джунглях» Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Драматический театр г.Вольска» - Диплом, стерео - гарнитура.
«Лучшая женская роль первого плана» - Абоимова Дарья за роль Маши в спектакле «Новогодние приключения Маши и Вити» Муниципальное автономное учреждение культуры Балаковский театр юного зрителя имени Е.А. Лебедева – Диплом, фен.
«Лучшая мужская роль первого плана» - Симаков Алексей за роль Медведя в спектакле «Медведь, который не верил в Деда Мороза» - Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя города Заречного (Пензенская область)» Диплом, стерео - гарнитура.
«Лучшая женская роль второго плана» - Юлия Боборыко за роль Снежной Королевы в спектакле «В стране снежной королевы» - Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной театр оперетты» г.Энгельс - Диплом, утюг.
«Лучшая мужская роль второго плана» - Мартынов Владимир за роль Короля в спектакле «Снежная королева» - Муниципальное автономное учреждение культуры «Балашовский драматический театр» (Саратовская область) - Диплом, стерео - гарнитура.
«Лучшая интермедия» - Театр юного зрителя «Дилижанс» (г.Тольятти»), директор Миронова Ирина Алексеевна – Диплом, Гриль «Bosch».
По решению жюри приз за Лучшую инсталляцию не присуждается.