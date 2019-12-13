13 декабря 2019 ПЯТНИЦА
Новости
15:47 | 13 декабря
В музее Константина Федина состоится круглый стол «Ханс Кристиан Андерсен. “Сказки моей жизниˮ»
15:00 | 13 декабря
В Саратове повторится профилактическая акция "Нетрезвый водитель"
14:09 | 13 декабря
ПФР: Пенсионный возраст для родителей ребенка-инвалида не изменяется
13:11 | 13 декабря
Марксовскому цирку "Арт-Алле" исполнилось 25 лет
12:18 | 13 декабря
В декабре в Саратовской области открылось три модернизированных кинозала
11:25 | 13 декабря
Саратовцам предлагается внести предложения по благоустройству территории 3-ей Дачной
10:33 | 13 декабря
Подведены итоги I Международного фестиваля театральных практик "#Снег"
09:45 | 13 декабря
Сегодня гандболисты "СГАУ-Саратов" проведут заключительный домашний матч года
09:07 | 13 декабря
Имущество управляющей компании арестовано на пять миллионов рублей за долги перед энергетиками
17:43 | 12 декабря
«#Снег» в Вольске: «маленький Петербург» стал родиной I Межрегионального фестиваля новогодних театральных практик
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Подведены итоги I Международного фестиваля театральных практик "#Снег"

Новости
Подведены итоги I Международного фестиваля театральных практик "#Снег"

Подведены итоги I Международного фестиваля театральных практик "#Снег".

Лучший спектакль» «Вверх кармашками» - Театр юного зрителя «Дилижанс» (г.Тольятти») – Диплом, генератор снега «Antari S – 200 х» и конфеты «Коровка» для новогоднего настроения от спонсора «ООО Вольский кондитер» (Генеральный директор Наталья Ивановна Дегтярёва.

«Лучший режиссер» Николай Бойко – спектакль «Снеговички» - Муниципальное автономное учреждение «Камышинский драматический театр» - Диплом , гарнитура – находятся на гастролях в городе Волгограде.

«Лучший художник» - Дарья Каракулова – спектакль «Новый год в Джунглях» Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Драматический театр г.Вольска» - Диплом, Гриль «Bosch».

«Лучшее музыкальное оформление спектакля» - спектакль «Новый год в Джунглях» Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Драматический театр г.Вольска» - Диплом, стерео - гарнитура.

«Лучшая женская роль первого плана» - Абоимова Дарья за роль Маши в спектакле «Новогодние приключения Маши и Вити» Муниципальное автономное учреждение культуры Балаковский театр юного зрителя имени Е.А. Лебедева – Диплом, фен.

«Лучшая мужская роль первого плана» - Симаков Алексей за роль Медведя в спектакле «Медведь, который не верил в Деда Мороза» - Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя города Заречного (Пензенская область)» Диплом, стерео - гарнитура.

«Лучшая женская роль второго плана» - Юлия Боборыко за роль Снежной Королевы в спектакле «В стране снежной королевы» - Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной театр оперетты» г.Энгельс - Диплом, утюг.

«Лучшая мужская роль второго плана» - Мартынов Владимир за роль Короля в спектакле «Снежная королева» - Муниципальное автономное учреждение культуры «Балашовский драматический театр» (Саратовская область) - Диплом, стерео - гарнитура.

«Лучшая интермедия» - Театр юного зрителя «Дилижанс» (г.Тольятти»), директор Миронова Ирина Алексеевна – Диплом, Гриль «Bosch».

По решению жюри приз за Лучшую инсталляцию не присуждается.