13 декабря 2019 ПЯТНИЦА
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Имущество управляющей компании арестовано на пять миллионов рублей за долги перед энергетиками

Новости


В ходе организованного Саратовским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» нового рейда по управляющим компаниям, которые не платят за тепловую энергию, судебные приставы арестовали нежилое здание ООО УК «Стимул».

Общий долг управляющей организации составляет более 30 млн рублей и теперь коммунальщики рискуют остаться без недвижимого имущества.

Арестованное помещение находится в здании по адресу 3-й проезд Муленкова, 2. Его площадь составляет 479 кв. метров. Предварительное судебные приставы оценили его в 5 млн рублей. В том случае, если УК «Стимул» не выплатит свои долги за тепловую энергию в добровольном порядке, помещение передадут на профессиональную оценку. После этого оно будет реализовано, а вырученные от продажи средства направлены для погашения долга.

Отметим, что на сегодняшний день общая сумма задолженности УК, ТСЖ и ЖСК по Саратову за предоставленные теплоресурсы составляет 2,66 млрд рублей. Совместные рейды энергетиков и судебных приставов проводятся ежемесячно во всех городах присутствия компании.

«ЭнергобыТ Плюс» напоминает управляющим организациям о последствиях долгов за тепловую энергию. Доводя ситуацию до принудительного истребования задолженности, за свою низкую финансовую дисциплину управляющие компании расплачиваются судебными издержками и начисленными процентами за просрочку платежей. Предусмотрена и персональная ответственность руководителей.

Игнорирование юридическим лицом судебных решений об уплате долга чревато применением мер по ст. 315 УК РФ. Речь идет о штрафе до 200 тыс. рублей или лишении свободы сроком до 2 лет.