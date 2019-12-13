Имущество управляющей компании арестовано на пять миллионов рублей за долги перед энергетиками

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Общий долг управляющей организации составляет более 30 млн рублей и теперь коммунальщики рискуют остаться без недвижимого имущества.Арестованное помещение находится в здании по адресу 3-й проезд Муленкова, 2. Его площадь составляет 479 кв. метров. Предварительное судебные приставы оценили его в 5 млн рублей. В том случае, если УК «Стимул» не выплатит свои долги за тепловую энергию в добровольном порядке, помещение передадут на профессиональную оценку. После этого оно будет реализовано, а вырученные от продажи средства направлены для погашения долга.Отметим, что на сегодняшний день общая сумма задолженности УК, ТСЖ и ЖСК по Саратову за предоставленные теплоресурсы составляет 2,66 млрд рублей. Совместные рейды энергетиков и судебных приставов проводятся ежемесячно во всех городах присутствия компании.«ЭнергобыТ Плюс» напоминает управляющим организациям о последствиях долгов за тепловую энергию. Доводя ситуацию до принудительного истребования задолженности, за свою низкую финансовую дисциплину управляющие компании расплачиваются судебными издержками и начисленными процентами за просрочку платежей. Предусмотрена и персональная ответственность руководителей.Игнорирование юридическим лицом судебных решений об уплате долга чревато применением мер по ст. 315 УК РФ. Речь идет о штрафе до 200 тыс. рублей или лишении свободы сроком до 2 лет.