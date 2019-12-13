«#Снег» в Вольске: «маленький Петербург» стал родиной I Межрегионального фестиваля новогодних театральных практик

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На пять дней «маленький Петербург» (так из-за сходства архитектурного облика и богатых культурных традиций называют старинный город Вольск), превратился в место, где живет детство. Детство — беззаботная пора, когда живешь ожиданием чуда. Новогодние спектакли погружают юных зрителей в сказочную атмосферу, а взрослым помогают с удовольствием погрузиться в воспоминания о счастливом периоде их детских лет. Потому у министра культуры Саратовской области Татьяны Гараниной и возникла идея провести (и тем самым подытожить Год театра) в Вольском драматическом театре фестиваль сказочных постановок.Инициативу регионального культурного ведомства поддержали Союз театральных деятелей России и коллектив Вольской Драмы. На приглашение участвовать в конкурсе откликнулись девять коллективов из четырех регионов России. Хозяева «#Снега» - вольчане — показали, как празднуется «Новый год в джунглях». Балаковский ТЮЗ обновил в театральном пространстве киноисторию «Новогодние приключения Маши и Вити». ТЮЗ из города Заречного Пензенской области привез на волжские берега «Медведя, который не верил в Деда Мороза». Благодаря драмтеатру имени Толстого из Сызрани Самарской области на вольской сцене разбушевалась «Матушка Метелица». Балашовский драмтеатр и Областной театр оперетты соревновались в версиях сказки «Снежная королева». Сказкой «Снеговички» порадовал Драматический театр из Камышина Волгоградской области. ТЮЗ «Дилижанс» из Тольятти Самарской области приехал со спектаклем «Вверх кармашками». Саратовский театр кукол «Теремок» поделился «Тайной волшебной шляпы», в которой совместились театральное искусство и иллюзион. Веселое волшебство спектаклей сопровождалось ликованием зрительного зала.Благодаря организованному министерством культуры Саратовской области пресс-выезду, автору этих строк посчастливилось побывать в Вольске в четвертый фестивальный день. Именно посчастливилось, потому что несмотря на слякотную погоду, в городе царит новогоднее настроение. Гигантские снеговики у входа театра так приветливы, что кажутся живыми. Прозрачный снежный шар в фойе кажется не фотозоной, а настоящим сказочным минимиром. Радует глаза красавица-елка в верхнем фойе. Восхищает мастерство и фантазия вольской детворы, яркие поделки которой можно было купить на выставке-ярмарке. Она тоже украсила пространство театра.Предвкушение чуда не покидало ни на секунду. Мюзикл Кима Брейдбурга «В царстве Снежной Королевы» в исполнении артистов Саратовского областного театра оперетты только усилил праздничное настроение. С первых музыкальных аккордов ощущаешь, что тебе расскажут светлую и нетревожную историю. И осколок в сердце Кая окажется краткосрочным недоразумением. Спектакль умело озарен светом. Уютными оттенками желтого и красного в доме бабушки Герды и разнообразием синего (при появлении Снежной Королевы). Постановка населена множеством героев: трогательно-нежными Бабушкой и Гердой, озорными мальчишками в их постоянных «снежковых» баталиях, неуклюжими хитрюгами Снеговиками. В этом сказочном царстве даже Снежная Королева не жестока и зла, а капризна и обидчива. Мир мюзикла, показанного театром из Энгельса, настолько манок, что зовет приехать в город-спутник еще раз и показать спектакль ребенку.I Межрегиональный фестиваль-конкурс новогодних театральных практик «#СНЕГ» получился настоящей феерией. Чтобы с праздником театр ассоциировался для всей семьи и не только накануне нового года и Рождества, в фестивальную программу включены и другие эффективные творческие формы взаимодействия профессионалов от театра с одной стороны и зрителей — с другой. Все пришедшие на спектакль могли после просмотра обсудить его, принять участие в мастер – классах по сторителлингу, драматургии, примерить на себя образ Деда Мороза.Все события фестивальной программы были направлены на то, чтобы каждый из нас понял: «смотреть спектакль — дело семейное». Именно так выразился председатель жюри «#Снега», театральный критик СТД России Валерий Бегунов. Валерий Карлович, подчеркнул большую ответственность, которую он возложил на себя, приняв приглашение возглавить профессиональную судейскую коллегию конкурса. В то же время он по достоинству оценил сверхидею фестиваля — поиск тем, актуальных для современных подростков. По мнению Валерия Бегунова, репертуар отечественных ТЮЗов во многом устарел и требует обновления. По наблюдению почетного гостя, при изобилии пьес, действующими лицами которых являются подростки, сложно выбрать материал для постановки. Причины кроются в следовании конъюнктуре или отсутствии в произведении «живых» героев.Корреспондент ИА «Известия. Саратов и регионы» поинтересовался у жюри, видят ли они реальные механизмы, которые помогут привести в театр именно подростковую аудиторию. По словам председателя жюри, лучше, если ребенок с самых ранних лет будет смотреть спектакли с мамой и папой, а не в составе целого класса. Поскольку театр это таинство, требующее осмысления в тишине.Организаторы предполагают, что у I Межрегионального фестиваля новогодних театральных практик будет продолжение, и он станет туристическим брендом города Вольска. Ждем! Ведь высокая концентрация сказочного пространства и острое ощущение счастья это очень здорово!Автор Елена Маркелова