12 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:43 | 12 декабря
«#Снег» в Вольске: «маленький Петербург» стал родиной I Межрегионального фестиваля новогодних театральных практик
16:36 | 12 декабря
Саратовских школьников приглашают в "Компьютерную страну"
15:52 | 12 декабря
В субботу в Саратове состоится традиционная ярмарка
15:00 | 12 декабря
Саратовцам предстоит работать по электронным трудовым книжкам
14:18 | 12 декабря
Шахматистка из Саратова завоевала серебряную медаль Финала Кубка России среди спортсменов до 9 лет
13:30 | 12 декабря
Тур выходного дня по маршруту Саратов – Волгоград состоится 21 декабря
12:27 | 12 декабря
В минувшие сутки в Саратовской области горели квартира, подсобка и сенник
11:41 | 12 декабря
В Саратове почтили память погибших в контртеррористической операции на Северном Кавказе воинов
10:52 | 12 декабря
Дополнительная остановка на остановочном пункте Поливановка в Саратове назначается с 16 декабря
10:15 | 12 декабря
Студенты музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Шнитке стали участниками всероссийского конкурса в Москве
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовских школьников приглашают в "Компьютерную страну"

Новости


Начался дистанционный тур XXIV Межрегионального открытого очно-дистанционного фестиваля «Компьютерная страна».

"Он проводится в целях развития личности школьника, выявления и поощрения познавательной одаренности, реализации творческого потенциала учащихся на основе информационных технологий, расширения интерактивного информационно-коммуникационного образовательного пространства, сетевого распространения опыта педагогических инноваций в сфере информационно-коммуникационных технологий, саморазвития и самореализации субъектов образовательного процесса информационного общества.

К участию в фестивале приглашаются учащиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений и педагоги.

Фестиваль «Компьютерная страна» проводится в два тура:

I тур – дистанционный (со 2 по 23 декабря 2019 года);

II тур – очный (с 24 по 25 марта 2020 года).

Участие в дистанционном туре предполагает сетевое взаимодействие участников между собой, инструктаж руководителей клубов, непосредственную работу в рамках программы дистанционного тура фестиваля. В очном туре принимают участие финалисты дистанционного тура, имеющие приглашение оргкомитета фестиваля.

Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте фестиваля http://www.samlit.net/samlit/ks/, - сообщает Ассоциация городов Поволжья.