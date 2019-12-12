Саратовских школьников приглашают в "Компьютерную страну"
Начался дистанционный тур XXIV Межрегионального открытого очно-дистанционного фестиваля «Компьютерная страна».
"Он проводится в целях развития личности школьника, выявления и поощрения познавательной одаренности, реализации творческого потенциала учащихся на основе информационных технологий, расширения интерактивного информационно-коммуникационного образовательного пространства, сетевого распространения опыта педагогических инноваций в сфере информационно-коммуникационных технологий, саморазвития и самореализации субъектов образовательного процесса информационного общества.
К участию в фестивале приглашаются учащиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений и педагоги.
Фестиваль «Компьютерная страна» проводится в два тура:
I тур – дистанционный (со 2 по 23 декабря 2019 года);
II тур – очный (с 24 по 25 марта 2020 года).
Участие в дистанционном туре предполагает сетевое взаимодействие участников между собой, инструктаж руководителей клубов, непосредственную работу в рамках программы дистанционного тура фестиваля. В очном туре принимают участие финалисты дистанционного тура, имеющие приглашение оргкомитета фестиваля.
Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте фестиваля http://www.samlit.net/samlit/ks/, - сообщает Ассоциация городов Поволжья.