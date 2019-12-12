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Саратовцам предстоит работать по электронным трудовым книжкам

Новости


Со следующего года в России планируется ввести электронную трудовую книжку (ЭТК) – новый формат хорошо знакомого всем работающим жителям Саратовской области документа.

Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажном варианте: данные о работнике, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, место работы, должность, профессия, специальность, квалификация, причины прекращения трудового договора и так далее.

Среди преимуществ ЭТК - минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, из-за которых порой значительно усложняется процесс назначения и перерасчета пенсий, а также дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.

Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия гражданина. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Россияне, которые выберут электронный формат, получат бумажную трудовую на руки. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником соответствующего заявления.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге. Гражданам, которые ранее работали, но в данный момент не имеют постоянного места работы, можно будет выбрать формат ведения трудовой книжки в любое время при устройстве на новое место работы. При переходе с одной в другую организацию выбор гражданина будет сохранен автоматически.

Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов. При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда России или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

Всю необходимую информацию по ведению ЭТК можно узнать на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в специальном разделе «Электронная трудовая книжка» на главной странице портала. В этом же разделе содержится информация для работодателей, об их обязанностях и полномочиях при переходе на электронную трудовую книжку.
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