12 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:43 | 12 декабря
«#Снег» в Вольске: «маленький Петербург» стал родиной I Межрегионального фестиваля новогодних театральных практик
16:36 | 12 декабря
Саратовских школьников приглашают в "Компьютерную страну"
15:52 | 12 декабря
В субботу в Саратове состоится традиционная ярмарка
15:00 | 12 декабря
Саратовцам предстоит работать по электронным трудовым книжкам
14:18 | 12 декабря
Шахматистка из Саратова завоевала серебряную медаль Финала Кубка России среди спортсменов до 9 лет
13:30 | 12 декабря
Тур выходного дня по маршруту Саратов – Волгоград состоится 21 декабря
12:27 | 12 декабря
В минувшие сутки в Саратовской области горели квартира, подсобка и сенник
11:41 | 12 декабря
В Саратове почтили память погибших в контртеррористической операции на Северном Кавказе воинов
10:52 | 12 декабря
Дополнительная остановка на остановочном пункте Поливановка в Саратове назначается с 16 декабря
10:15 | 12 декабря
Студенты музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Шнитке стали участниками всероссийского конкурса в Москве
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Шахматистка из Саратова завоевала серебряную медаль Финала Кубка России среди спортсменов до 9 лет

Новости


Финал детского Кубка России проходил с 4 по 12 декабря в парк-отеле «Огниково» в Истринском районе под Москвой.

В 2019 году проходил большой отбор на этапах Кубка России, для участия в Финале спортсменам было необходимо выиграть три этапа. В итоге в Финал вышли сильнейшие саратовские шахматистки, воспитанницы СШОР по шахматам - Мария Рыжова (категория до 9 лет) и Анастасия Чекина (категория до 11 лет).

Всего в финале спортсменкам предстояло пройти 8 турниров. В упорной борьбе Мария поделила 1 место с шахматисткой из Екатеринбурга (Грацковой Анастасией). По дополнительным показателям у Марии Рыжовой серебряная медаль.

Напомним в прошлом году шахматистка завоевала бронзовую медаль финала Кубка России. Тренер спортсменки - Заслуженный тренер России Павел Лобач и Александр Хаткевич.

Анастасия Чекина заняла 4 место и завоевала право играть в Высшей лиге Первенства России 2020 по своей возрастной категории.

По сообщению регионального министерства молодёжной политики и спорта.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код