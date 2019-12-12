Шахматистка из Саратова завоевала серебряную медаль Финала Кубка России среди спортсменов до 9 лет
Финал детского Кубка России проходил с 4 по 12 декабря в парк-отеле «Огниково» в Истринском районе под Москвой.
В 2019 году проходил большой отбор на этапах Кубка России, для участия в Финале спортсменам было необходимо выиграть три этапа. В итоге в Финал вышли сильнейшие саратовские шахматистки, воспитанницы СШОР по шахматам - Мария Рыжова (категория до 9 лет) и Анастасия Чекина (категория до 11 лет).
Всего в финале спортсменкам предстояло пройти 8 турниров. В упорной борьбе Мария поделила 1 место с шахматисткой из Екатеринбурга (Грацковой Анастасией). По дополнительным показателям у Марии Рыжовой серебряная медаль.
Напомним в прошлом году шахматистка завоевала бронзовую медаль финала Кубка России. Тренер спортсменки - Заслуженный тренер России Павел Лобач и Александр Хаткевич.
Анастасия Чекина заняла 4 место и завоевала право играть в Высшей лиге Первенства России 2020 по своей возрастной категории.
По сообщению регионального министерства молодёжной политики и спорта.