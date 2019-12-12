12 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:43 | 12 декабря
«#Снег» в Вольске: «маленький Петербург» стал родиной I Межрегионального фестиваля новогодних театральных практик
16:36 | 12 декабря
Саратовских школьников приглашают в "Компьютерную страну"
15:52 | 12 декабря
В субботу в Саратове состоится традиционная ярмарка
15:00 | 12 декабря
Саратовцам предстоит работать по электронным трудовым книжкам
14:18 | 12 декабря
Шахматистка из Саратова завоевала серебряную медаль Финала Кубка России среди спортсменов до 9 лет
13:30 | 12 декабря
Тур выходного дня по маршруту Саратов – Волгоград состоится 21 декабря
12:27 | 12 декабря
В минувшие сутки в Саратовской области горели квартира, подсобка и сенник
11:41 | 12 декабря
В Саратове почтили память погибших в контртеррористической операции на Северном Кавказе воинов
10:52 | 12 декабря
Дополнительная остановка на остановочном пункте Поливановка в Саратове назначается с 16 декабря
10:15 | 12 декабря
Студенты музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Шнитке стали участниками всероссийского конкурса в Москве
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В минувшие сутки в Саратовской области горели квартира, подсобка и сенник

Новости
В минувшие сутки в Саратовской области горели квартира, подсобка и сенник

В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара.

11 декабря в 11 ч. 08 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о пожаре в квартире на 1-ом этаже в 5-ти этажном доме на ул. Ломоносова. Произошло загорание эл. провода в сан. узле из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.

12 декабря в 23 ч. 19 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о пожаре в подсобном помещении на 1-ом этаже 9-ти этажного дома на ул. Шелковичной во Фрунзенском районе. Горел мусор на площади 5 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.

12 декабря в 01 ч. 22 м. на пульт «01» р.п. Дергачи поступил сигнал о пожаре в сеннике. Горело сено в сеннике на площади 400 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.