В минувшие сутки в Саратовской области горели квартира, подсобка и сенник

просмотров: 85

11 декабря в 11 ч. 08 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о пожаре в квартире на 1-ом этаже в 5-ти этажном доме на ул. Ломоносова. Произошло загорание эл. провода в сан. узле из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.12 декабря в 23 ч. 19 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал о пожаре в подсобном помещении на 1-ом этаже 9-ти этажного дома на ул. Шелковичной во Фрунзенском районе. Горел мусор на площади 5 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава.12 декабря в 01 ч. 22 м. на пульт «01» р.п. Дергачи поступил сигнал о пожаре в сеннике. Горело сено в сеннике на площади 400 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.