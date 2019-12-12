В Саратове почтили память погибших в контртеррористической операции на Северном Кавказе воинов

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Организовано мероприятие региональным отделением всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.Перед началом основного мероприятия на Театральной площади прошла церемония возложения цветов к памятнику сотрудникам МВД России. После этого гости направились в Саратовскую Консерваторию, где и прошла основная часть акции.В своей речи участников боевых действий за храбрость и ответственное исполнение долга перед Отечеством поблагодарил заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Сергей Блаженнов. «Мы отдаём дань уважения участникам тех событий, преклоняем головы перед близкими и родственниками погибших солдат. Их мужество и подвиги вселяют в нас уверенность, что мирная жизнь наших граждан находится под надёжной защитой наших солдат», – добавил он.Гостями мероприятия стали ученики школ города Саратова, студенты вузов, курсанты Саратовского военного Ордена Жукова, Краснознаменного института войск Национальной гвардии, а также сотрудники и военнослужащие Росгвардии, представители органов власти, родственники погибших в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, воинов.