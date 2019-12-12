12 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
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Дополнительная остановка на остановочном пункте Поливановка в Саратове назначается с 16 декабря

Новости
Дополнительная остановка на остановочном пункте Поливановка в Саратове назначается с 16 декабря

Для удобства пассажиров с 16 декабря пригородный поезд № 6304 сообщением Аткарск – Карамыш будет делать одноминутную остановку на остановочном пункте Поливановка в Саратове.

Отправление поезда со станции Аткарск в 05:42, прибытие на остановочный пункт Поливановка в 06:54, прибытие на конечную станцию Карамыш в 09:53.

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С более подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложение «Пригород» и «РЖД Пассажирам».