12 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
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Студенты музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Шнитке стали участниками всероссийского конкурса в Москве
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Студенты музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Шнитке стали участниками всероссийского конкурса в Москве

Новости


С 24 по 30 ноября в Москве в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского прошел VIII Открытый всероссийский конкурс молодых исполнителей фортепианной музыки. По традиции он носит название «Мерзляковка приглашает друзей».

Конкурсу предшествовал отборочный тур, на котором достойно выступили учащиеся музыкально-эстетического лицея имени А. Г. Шнитке Всеволод Староверов (класс преподавателя Ю. В. Емцевой) и Захар Павлюков (класс преподавателя О. М. Данилевской). Захару посчастливилось пройти во второй и третий заключительный туры конкурса.

Это было по-настоящему серьезное испытание для юных музыкантов. Программные требования включали обязательное исполнение концерта для фортепиано с оркестром, рекомендованного организаторами конкурса, а также произведения периода венского классицизма и западноевропейского или русского романтизма.