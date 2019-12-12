Студенты музыкально-эстетического лицея имени Альфреда Шнитке стали участниками всероссийского конкурса в Москве
С 24 по 30 ноября в Москве в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского прошел VIII Открытый всероссийский конкурс молодых исполнителей фортепианной музыки. По традиции он носит название «Мерзляковка приглашает друзей».
Конкурсу предшествовал отборочный тур, на котором достойно выступили учащиеся музыкально-эстетического лицея имени А. Г. Шнитке Всеволод Староверов (класс преподавателя Ю. В. Емцевой) и Захар Павлюков (класс преподавателя О. М. Данилевской). Захару посчастливилось пройти во второй и третий заключительный туры конкурса.
Это было по-настоящему серьезное испытание для юных музыкантов. Программные требования включали обязательное исполнение концерта для фортепиано с оркестром, рекомендованного организаторами конкурса, а также произведения периода венского классицизма и западноевропейского или русского романтизма.