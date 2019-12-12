12 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
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17:43 | 12 декабря
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16:36 | 12 декабря
Саратовских школьников приглашают в "Компьютерную страну"
15:52 | 12 декабря
В субботу в Саратове состоится традиционная ярмарка
15:00 | 12 декабря
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14:18 | 12 декабря
Шахматистка из Саратова завоевала серебряную медаль Финала Кубка России среди спортсменов до 9 лет
13:30 | 12 декабря
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12:27 | 12 декабря
В минувшие сутки в Саратовской области горели квартира, подсобка и сенник
11:41 | 12 декабря
В Саратове почтили память погибших в контртеррористической операции на Северном Кавказе воинов
10:52 | 12 декабря
Дополнительная остановка на остановочном пункте Поливановка в Саратове назначается с 16 декабря
10:15 | 12 декабря
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Подведены итоги международного конкурса «Вместе против коррупции!»

Новости
Подведены итоги международного конкурса «Вместе против коррупции!»

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» прошла в Генпрокуратуре РФ в Международный день борьбы с коррупцией.

Победителей и призеров лично чествовал Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. В конкурсе видеороликов ими стали представители Беларуси, Южной Африки, Армении, Китая и Индии. Первое место Россия заняла в конкурсе плакатов – плакат «Коррупцию побеждают люди!» создал студент Александр Юндин.

Работы на конкурс – социальную антикоррупционную рекламу в формате видеороликов и плакатов – присылали молодые люди 14-35 лет из России, а также стран-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка). Всего жюри рассмотрело более 22 тысячи работ.

Россияне в конкурсе видеороликов не смогли пробиться в тройку победителей. При этом специалист Фонда «Служу России» Екатерина Бурдакова создала великолепный ролик «Лекарство против коррупции», в котором снялись известные деятели культуры – Павел Деревянко, Никас Сафронов, Андрей Мерзликин, Владимир Вишневский, Александр Носик.