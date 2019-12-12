Подведены итоги международного конкурса «Вместе против коррупции!»
Торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» прошла в Генпрокуратуре РФ в Международный день борьбы с коррупцией.
Победителей и призеров лично чествовал Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. В конкурсе видеороликов ими стали представители Беларуси, Южной Африки, Армении, Китая и Индии. Первое место Россия заняла в конкурсе плакатов – плакат «Коррупцию побеждают люди!» создал студент Александр Юндин.
Работы на конкурс – социальную антикоррупционную рекламу в формате видеороликов и плакатов – присылали молодые люди 14-35 лет из России, а также стран-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка). Всего жюри рассмотрело более 22 тысячи работ.
Россияне в конкурсе видеороликов не смогли пробиться в тройку победителей. При этом специалист Фонда «Служу России» Екатерина Бурдакова создала великолепный ролик «Лекарство против коррупции», в котором снялись известные деятели культуры – Павел Деревянко, Никас Сафронов, Андрей Мерзликин, Владимир Вишневский, Александр Носик.