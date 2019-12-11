В Саратовской области за 10 лет сократилась численность сельских жителей

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Если численность городского населения осталась практически на том же уровне, то численность сельских жителей сократилась на 8,5%. Также изменилось и распределение населения по территориям. В 2010 году насчитывалось 74,5% горожан, и 25,5% – сельских жителей. А по состоянию на 1 января текущего года доля горожан выросла до 75,9%, доля же сельчан снизилась до 24,1%. Всероссийская перепись населения 2020-го года позволит более точно установить количество жителей в регионе, а также их распределение по населенным пунктам.Жители Саратовской области смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на Едином портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики Саратовстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. В Саратовской области будет работать примерно 4,4 тысячи переписчиков. Нагрузка на каждого из них составит около 550 человек. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.