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На племзаводе "Трудовой" поголовье КРС выросло до десяти тысяч

Новости


В рамках рабочей поездки в Марксовский район Губернатор Валерий Радаев посетил «Племзавод «Трудовой», где в этом году построена новая молочная ферма на 450 голов.

Племзавод «Трудовой» является одним из передовых производителей молока, крупнейшим животноводческим предприятием Саратовской области. Хозяйство также занимается разведением КРС голштинской породы. Сейчас здесь содержится 8,9 тыс. голов КРС, в том числе 4,2 тыс. коров. План производства молока на 2019 год – 47,8 тыс. тонн.

В 2019 году на предприятии началась реализация инвестпроекта по строительству нового молочного комплекса: коровника на 450 голов с доильным залом и четырех помещений для выращивания молодняка. В результате реализации проекта производство молока будет увеличено на 5 тыс. тонн в год.

В текущем году завершен первый этап проекта – введены в эксплуатацию коровник и доильный зал. Объем инвестиций составил 297,9 млн. рублей. Кроме того, в 2019 году в хозяйстве завершается строительство 5 телятников на 600 голов, общей стоимостью 128 млн. рублей.
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