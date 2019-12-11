На племзаводе "Трудовой" поголовье КРС выросло до десяти тысяч

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Племзавод «Трудовой» является одним из передовых производителей молока, крупнейшим животноводческим предприятием Саратовской области. Хозяйство также занимается разведением КРС голштинской породы. Сейчас здесь содержится 8,9 тыс. голов КРС, в том числе 4,2 тыс. коров. План производства молока на 2019 год – 47,8 тыс. тонн.В 2019 году на предприятии началась реализация инвестпроекта по строительству нового молочного комплекса: коровника на 450 голов с доильным залом и четырех помещений для выращивания молодняка. В результате реализации проекта производство молока будет увеличено на 5 тыс. тонн в год.В текущем году завершен первый этап проекта – введены в эксплуатацию коровник и доильный зал. Объем инвестиций составил 297,9 млн. рублей. Кроме того, в 2019 году в хозяйстве завершается строительство 5 телятников на 600 голов, общей стоимостью 128 млн. рублей.