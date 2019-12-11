На Международном органном фестивале состоится концерт «Барокко…Танго…Джаз»

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Выдающийся органист, он решил «раздвинуть» замкнутые соборным репертуаром рамки орган. В свою новую программу Хенк эксклюзивно только для саратовцев включил кроме популярной органной классики Г. Генделя, Ф. Мендельсона Дж. Гершвина, Джона Уильямса, Лонарда Бернстайна, популярные танго Астора Пьяццоллы не просто в музыкальном исполнении, а с ярким танцевальным сопровождением саратовского тангеро, руководителя школы аргентинского танца «ParaTODOS» Сергея Захарова с Мариной Мироновой, Наталией Макаровой и Оксаной Кунгурцевой.Хенк Верхоэф обучался в Нидерландской органной карильон-школе. Ещё в период своего студенчества он выиграл главный приз на Международном Пифийском органом фестивале в Энсхеде – большой концертный тур по Португалии, Японии и США. В настоящее время Хенк Верхоэф – профессор консерватории Амстердама, органист собора Oude Kerk и университетов Vriye и Verden-an-Monnikendam, где он выступает как на органе, так и на карильоне. Он является признанным экспертом по строительству и восстановлению карильонов в Нидерландах.