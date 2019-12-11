В Саратове на маршрут №1 вышли новые троллейбусы
Вчера, 10 декабря, на маршрут №1 вышли 2 новых троллейбуса, приобретенных в рамках трансфера из областного бюджета.
Напомним, в прошлый четверг губернатор Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев стали первыми пассажирами новых троллейбусов.
Специалисты МУПП «СГЭТ» провели техническое обслуживание новых машин, обкатали их и подготовили к выходу на линии.
Стоит отметить, что новые троллейбусы оснащены видеокамерами в кабине водителя и в салоне. Также они подходят для перевозки маломобильных групп населения. В ближайшее время ожидается поступление еще 5 единиц общественного электротранспорта.