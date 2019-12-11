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В Саратове на маршрут №1 вышли новые троллейбусы

Новости


Вчера, 10 декабря, на маршрут №1 вышли 2 новых троллейбуса, приобретенных в рамках трансфера из областного бюджета.

Напомним, в прошлый четверг губернатор Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев стали первыми пассажирами новых троллейбусов.

Специалисты МУПП «СГЭТ» провели техническое обслуживание новых машин, обкатали их и подготовили к выходу на линии.

Стоит отметить, что новые троллейбусы оснащены видеокамерами в кабине водителя и в салоне. Также они подходят для перевозки маломобильных групп населения. В ближайшее время ожидается поступление еще 5 единиц общественного электротранспорта.
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