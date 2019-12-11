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Энергетики восстановили почти сто метров трубопровода по улице Ломоносова

Новости


Саратовский филиал «Т Плюс» восстанавливает работоспособность системы централизованного теплоснабжения в районе «Техстекло».

После приема коммуникаций от городской службы «05» энергетики уже заменили здесь 92 метра трубопровода, отремонтировали тепловую камеру, а также обновили 400 метров тепловой изоляции. Работа коммуникаций находится под постоянным контролем энергокомпании: при появлении дефектов бригады оперативно проводят восстановительные мероприятия.

Энергетики напоминают, что участки внутриквартальных сетей по улицам Ломоносова и Прокатная были переданы в зону ответственности Саратовского филиала «Т Плюс» в рамах концессионного соглашения осенью этого года. С началом отопительного сезона эти изношенные коммуникации, летом не подготовленные к отопительному сезону, вызывают периодические перерывы в снабжении клиентов отоплением и горячей водой.

В настоящее время ответственность за состояние и работу всей данной инфраструктуры несет энергокомпания. Саратовский филиал «Т Плюс» не только уже произвел ремонт наиболее изношенных участков принятых трубопроводов, но и готовится к поэтапной замене 7 бойлеров в ЦТП. Затраты на замену теплообменников составят более 900 тысяч рублей. Также ведется работа по включению объектов в план полной реконструкции. Старт программы технического перевооружения муниципальных сетей запланирован на ближайший межотопительный период.
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