В кинозале на Рижской показали фильм "Волонтёры будущего"
Начало новой рабочей недели в областном киновидеоцентре ознаменовалось приходом в кинозал «На Рижской» зрителей, которые обслуживаются в Ленинском районном центре социального обслуживания населения Саратова.
Это члены клуба «Милосердие», для которых все показы и киномероприятия проводятся на безвозмездной основе.
Большой интерес у зрителей вызвало предсеансовое киномероприятие «Спешите делать добро» с информацией об истории развития добровольческого движении в Саратовской области, о ярких примерах бескорыстного служения обществу, которые демонстрируют ребята - добровольцы, проживающие в регионе, об успешной работе волонтерских групп областного киновидеоцентра в 2019 году.
Зрители увидели первый фильм из серии «Волонтеры будущего» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, получивший поддержку Ассоциации волонтерских центров, Федерального агентства по делам молодёжи и Фонда президентских грантов.