11 декабря 2019 СРЕДА
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На этой неделе в Саратове начнут работать елочные базары

Новости


С 15 декабря в Саратове откроются ежегодные ярмарки по реализации елок, сосен и хвойного лапника.

На территории города будет организовано 53 елочных базара. Приобрести новогодние деревья можно будет с 15 по 31 декабря 2019 года. Для удобства саратовцев площадки по реализации елок будут работать во всех районах города.

К организации места торговли предъявляются определенные требования. Площадка должна быть огорожена и оснащена праздничной иллюминацией, общим освещением и противопожарным оборудованием. Необходимо наличие средства упаковки (сетка или стрейч-пленка), информации о режиме работы, цене товара и организационно-правовой формы организации, осуществляющей торговлю.
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