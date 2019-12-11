На этой неделе в Саратове начнут работать елочные базары
С 15 декабря в Саратове откроются ежегодные ярмарки по реализации елок, сосен и хвойного лапника.
На территории города будет организовано 53 елочных базара. Приобрести новогодние деревья можно будет с 15 по 31 декабря 2019 года. Для удобства саратовцев площадки по реализации елок будут работать во всех районах города.
К организации места торговли предъявляются определенные требования. Площадка должна быть огорожена и оснащена праздничной иллюминацией, общим освещением и противопожарным оборудованием. Необходимо наличие средства упаковки (сетка или стрейч-пленка), информации о режиме работы, цене товара и организационно-правовой формы организации, осуществляющей торговлю.