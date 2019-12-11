На органном фестивале прозвучит программа "Билет в Голливуд"
27 февраля 2020 на 28м Международном органном фестивале с программой «Билет в Голливуд» выступит ведущий немецкий импровизатор на органе - главный органист кафедрального собора Святого Петра в г. Рекклингхаузен, профессор Детмольдской Высшей школы музыки Торстен Маус. Т. Маус - человек-сенсация и человек-праздник.
Виртуозный академический органист, вдохновенный джазовый импровизатор и аранжировщик. Музыка - это его жизнь, его воздух и основное средство коммуникации с миром. Кроме органной классики Баха, Мендельсона любимого им Вьерна, в программу концерта вошли известные джазовые стандарты и обработки популярных киношлягеров Голливуда. Впервые на европейском органном фестивале органист выступит в ансамбле с джазовым оркестром. Популярный российский орксетр «Ретро» под руководством Никиты Духовникова - это единственный ансамбль джазовой музыки, который сохраняет подлинные инструментовки без использования электроинструментов.