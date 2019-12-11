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Михаил Романов назвал интервью Дмитрия Медведева настоящим диалогом с обществом

Новости
Большое интервью с Премьер-министром РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым, данного представителям 20 российских телеканалов прокомментировал депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

Михаил Романов назвал интервью Дмитрия Медведева настоящим диалогом с обществом

Председатель Правительства России озвучил итоги социально-экономического развития, оценил результаты работы кабинета министров в 2019 году, отметил основные задачи на перспективу.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев официально подтвердил, что уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы России. В своем комментарии Михаил Романов отметил, что министры хорошо понимают, какие инструменты необходимо применять для последующего ускорения проста отечественной экономики. Это улучшение делового климата за счет увеличения мощности инвестиционных потоков и снижения административных барьеров, а также стимулирование предпринимательства.
По словам Михаила Романова, в правительстве считают необходимым совершенствование законов в сфере гражданского, административного и уголовного права. Парламентарий назвал интервью Дмитрия Медведева по отношению к каждому гражданину страны конкретным, рабочим и адресным.
Михаил Валентинович Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия», прокомментировал интервью Дмитрия Анатольевича Медведева, Премьер-министра РФ, который ответил на вопросы представителей 20 российских телеканалов. Парламентарий подчеркнул: Председатель Правительства РФ не только подвел итоги социально-экономического развития России и озвучил дальнейшие векторы работы кабинета министров, но и не оставил ни один важный вопрос без ответа. По словам Михаила Романова, это был настоящий диалог с обществом, потому что журналисты говорили с Дмитрием Медведевым от имени зрителей их телеканалов.
В числе важных тем, озвученных Дмитрием Медведевым на встрече с журналистами, была необходимость балансировки рынка труда в связи со стремительным развитием информационных технологий. Михаил Романов считает, что для этого следует провести модернизацию трудового законодательства. В Государственной Думе, отметил он, такая работа ведется. Например, принят закон об электронных трудовых книжках, обсуждаются инициативы законотворцев о новом формате взаимоотношений между работником и работодателем.
Также как отметил Михаил Романов, важной новостью представляется заявление Дмитрия Медведева о намерении Правительства держать на контроле ситуацию с кредитами граждан, так как это тоже составляющая их реальных доходов. Депутаты Государственной Думы продолжат разработку законодательных инструментов защиты граждан от чрезмерной и непосильной закредитованности.
Парламентарий назвал интервью Премьер-министра адресным, конкретным и рабочим по отношению к каждому гражданину страны.


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