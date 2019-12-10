Михаил Гуцериев вновь стал лауреатом фестиваля «Песни года»
Знаменитый российский песенник Михаил Гуцериев получил сразу девять дипломов за хиты, прозвучавшие на фестивале «Песня года-2019».
Съемки программы состоялись 7 декабря, и аудитория ВТБ Арены стала свидетелем триумфа поэта: лучшие композиции года исполнили Николай Басков, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Таисия Повалий, Жасмин, Юлия Михальчик, Димаш Кудайберген.
За последние несколько лет Михаил Гуцериев стал не только многократным лауреатом «Песни года» – в его активе более 70 дипломов популярного фестиваля, но и получил 5 специальных премий имени Роберта Рождественского – «Поэт года». Каждый из исполнителей, с которыми работает Михаил Гуцериев, отмечает гармоничность его стихов, наполненность особой энергией, глубиной. Публика очень тепло принимает все песни Михаила Гуцериева, затрагивающие сердца и души. Не остаются в стороне и музыкальные критики, по достоинству оценивающие работу талантливого автора.