«ЭнергосбыТ Плюс» направил более трех тысяч судебных приказов должникам

просмотров: 69

После получения приказов службой судебных приставов, они будут направлены в бухгалтерии и банки работодателей для ареста счетов граждан, у которых есть долги за энергоресурсы.Взыскивать долги за энергоресурсы в судебном порядке энергетиков побуждает внушительная сумма задолженность жителей области. На сегодняшний день она составляет около 1 млрд рублей. Для снижения дебиторской задолженности энергетики усилили судебно-претензионную работу в отношении неплательщиков. С начала года в пользу компании выдано 9690 судебных приказов на общую сумму 141 млн рублей. До конца этого года планируется предъявить в органы ФССП и на основании ФЗ 229 «Об исполнительном производстве» в Сбербанк России еще более 1000 судебных приказов.В отношении должников действует упрощенная система судопроизводства, рассмотрение дела проводится без присутствия сторон. На основании представленных документов выносится судебный приказ, который одновременно является и судебным актом, и исполнительным документом. Документ направляется в банки либо в службу судебных приставов.Энергетики призывают своих клиентов не доводить ситуацию с платежами до критической и немедленно урегулировать задолженность в досудебном порядке.Уточнить информацию о способах оплаты можно у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Саратове – ул. Чернышевского, 52А, контактные телефоны 8(8452) 98-65-09, 98-68-00, дополнительно - в отделении Сбербанка по ул. Чапаева 32/36. В Энгельсе - ул. Пионерская, д.80, ул. Тельмана, 150/1 в отделении Сбербанка, окна №1 и №2, телефон 8 (8453) 54-42-75.