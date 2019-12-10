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Команда СГУ стала победителем соревнований по мини-футболу в рамках Универсиады вузов

Новости


С 3 по 10 декабря в Саратове в ФОКе «Кировский» проходили соревнования по мини-футболу в рамках Универсиады образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2019-2020 учебного года.

В соревнованиях приняли участие команды семи образовательных организаций высшего образования – СГТУ, ССЭИ, СГАУ, СГЮА, ПИУ, СГМУ, СГУ. Всего в соревнованиях приняли участие 100 человек.

Соревнования проводили государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление спортивными мероприятиями» и Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Студенческое содружество».

10 декабря состоялись игры за 3-4 место и 1-2 место. За 3-4 место игра состоялась между командами СГАУ и СГМУ. Со счетом 3:1 победу одержала команда СГАУ и заняла 3 место.

За 1-2 место боролись команды СГУ и ПИУ. Со счетом 5:2 победу одержала команда СГУ и заняла 1 место в соревнованиях.

Главный судья соревнований – Бутов Николай Иванович.

Места распределились следующим образом:

1 место – СГУ,

2 место – ПИУ,

3 место – СГАУ,

4 место – СГМУ,

5 место – СГТУ,

6 место – ССЭИ,

7 место – СГЮА.