Команда СГУ стала победителем соревнований по мини-футболу в рамках Универсиады вузов
С 3 по 10 декабря в Саратове в ФОКе «Кировский» проходили соревнования по мини-футболу в рамках Универсиады образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2019-2020 учебного года.
В соревнованиях приняли участие команды семи образовательных организаций высшего образования – СГТУ, ССЭИ, СГАУ, СГЮА, ПИУ, СГМУ, СГУ. Всего в соревнованиях приняли участие 100 человек.
Соревнования проводили государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление спортивными мероприятиями» и Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Студенческое содружество».
10 декабря состоялись игры за 3-4 место и 1-2 место. За 3-4 место игра состоялась между командами СГАУ и СГМУ. Со счетом 3:1 победу одержала команда СГАУ и заняла 3 место.
За 1-2 место боролись команды СГУ и ПИУ. Со счетом 5:2 победу одержала команда СГУ и заняла 1 место в соревнованиях.
Главный судья соревнований – Бутов Николай Иванович.
Места распределились следующим образом:
1 место – СГУ,
2 место – ПИУ,
3 место – СГАУ,
4 место – СГМУ,
5 место – СГТУ,
6 место – ССЭИ,
7 место – СГЮА.