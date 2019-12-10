12 декабря в Саратове будет проведено Краеведческое собрание
По сложившейся традиции 12 декабря в областной библиотеке для детей и юношества им. А. С. Пушкина в день основания Саратовской ученой архивной комиссии проводится Краеведческое собрание.
В этом году главные герои мероприятия книги и их авторы. Е. И. Спицын представит свою новую книгу «Князь Засекин – основатель волжских городов». Сотрудник Саратовского областного архива М. Н. Шашкина осветит тему «Соратники Н. И. Вавилова», её коллега А. И. Пиреев представит книгу А. И. Минха «Записки о Крымской войне». Представители Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева посвятят свое выступление Н. В.Огаревой, изучавшей жизнь и творчество А. П. Боголюбова. Рисунки художника В. Н.Руфанова помогут представить внутренние интерьеры коммерческого собрания. Все гости краеведческой встречи смогут осознать, как много отнято у забвения усилиями саратовских краеведов.