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Viatti Bosco S/T стали самыми тихими шинами по версии портала Onliner.by

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Viatti Bosco S/T стали самыми тихими шинами по версии портала Onliner.by

Нешипуемая зимняя Viatti Bosco S/T выпускается на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Модель сконструирована специально для установки на кроссоверы и внедорожники. Шина сочетает в себе комфорт, бесшумность вождения, способность выдерживать значительные нагрузки и обеспечивает уверенную езду по снежному покрытию и по асфальту, покрытому льдом.

Проходимость автомобиля, укомплектованного Viatti Bosco S/T, по снегу повышается благодаря специальным углублениям в плечевых шашках. Точную управляемость при активном маневрировании на твердом дорожном покрытии дает оптимальный профиль модели в зоне перехода протектора в боковину.

«Низкий уровень шума обеспечивается асимметричным рисунком протектора с увеличенным количеством шашек, имеющих оптимально подобранный угол наклона стенок. Благодаря многочисленным нюансам, учитывающим особенности российского климата и состояния дорог, а также высокой устойчивости в сочетании с управляемостью и энергоэффективностью делают нешипуемые Viatti Bosco S/T оптимальным выбором для комплектации вашего автомобиля», – отметил и.о. заместителя директора по маркетингу Торгового дома «Кама» Ильдар Шайдуллин.

Viatti Bosco S/T были признаны самыми тихими шинами п