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"Автодор" и "Саратов-Волга" одержали победу на выезде

Новости
"Автодор" и "Саратов-Волга" одержали победу на выезде

7 декабря «Автодор» провел выездной матч в Краснодаре в рамках Единой лиги ВТБ.

Саратовцы обыграли местный «Локомотив-Кубань» со счетом 76:74. Победу саратовцам принес защитник Маркел Старк с трехочковым попаданием за секунду до сирены.

Сейчас саратовский клуб занимает 9 место в турнирной таблице из 13 возможных. 14 декабря «Автодор» принимает БК «Нижний Новгород».

Также в минувшую субботу в Самаре прошла игра 11-го тура Париматч-Высшей лиги Конференции «Запад» по мини-футболу между МФК «Саратов-Волга» и местным «Луч-ГТС». Саратовцы выиграли 5:3.

В турнирной таблице «Саратов-Волга» занимает 8 место.

14 декабря наша команда играет на выезде в Астрахани с местной «Дельтой».