"Автодор" и "Саратов-Волга" одержали победу на выезде
7 декабря «Автодор» провел выездной матч в Краснодаре в рамках Единой лиги ВТБ.
Саратовцы обыграли местный «Локомотив-Кубань» со счетом 76:74. Победу саратовцам принес защитник Маркел Старк с трехочковым попаданием за секунду до сирены.
Сейчас саратовский клуб занимает 9 место в турнирной таблице из 13 возможных. 14 декабря «Автодор» принимает БК «Нижний Новгород».
Также в минувшую субботу в Самаре прошла игра 11-го тура Париматч-Высшей лиги Конференции «Запад» по мини-футболу между МФК «Саратов-Волга» и местным «Луч-ГТС». Саратовцы выиграли 5:3.
В турнирной таблице «Саратов-Волга» занимает 8 место.
14 декабря наша команда играет на выезде в Астрахани с местной «Дельтой».