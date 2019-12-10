В Саратове продолжаются работы по благоустройству
Сегодня днем, 10 декабря, будут продолжены работы по благоустройству Саратова.
Планируется задействовать 212 единиц техники и 248 человек муниципальных бюджетных учреждений.
Так, силами МБУ «Дорстрой» будет проводиться очистка тротуаров, пешеходных переходов и виражей по ул. Кутякова от ул. Аткарская в сторону ул. Рахова, ул. Шелковичная от ул. Б. Садовая в сторону НИТИ САР, ул. Б. Казачья от ул. Чапаева в сторону ул. Аткарская, ул. Вавилова от ул. Университетская до Мирного пер., сквер 50 лет Октября от ул. Деловая в сторону ул. Техническая, ул. Тверская от ул. Деловая в сторону ул. Вишневая, ул. Панфилова, Бульвар Героев Отечества, проспект Кирова, Привокзальная пл., ул. Блинова, ул. Производственная, ул. Песпективная, ул. Тулайкова, ул. 2-я Прокатная, 1-й Международный проезд, 2-й Международный проезд, 3-й Студеный проезд, ул. Загороднева. Кроме того, скол наледи и ликвидация последствий течи запланированы у дома №11 по 2-му Московскому проезду.
Приведение в нормативное состояние остановок и пешеходных переходов запланировано на Московском ш., ул. Буровая, ул. Панфилова.