В Санкт-Петербурге прошёл очередной матч в мужской Суперлиге Париматч между "Университетом Лесгафта-Невой" и "СГАУ-Саратов".

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В этом сезоне команды дважды встречались в Саратове и в обеих встречах питерские гандболисты оказались сильнее. Очередная игра чемпионата - шанс реабилитироваться для "аграриев". Но стоить также заметить, что игроки "Невы" также имели "должок" перед своими болельщиками, так как несколько дней назад вылетели из розыгрыша Кубка России, проиграв в Перми местным "медведям".Матч начался на встречных курсах и команды обменивались заброшенными мячами. Больше всех в составе нашей команды отличился Владислав Размаев, забросивший в первом тайме пять мячей. Но усилий нашей команды хватило лишь на первые пятнадцать минут матча. Затем соперник смог сделать отрыв в четыре мяча. Итог первой половины матча 15:11 в пользу хозяев площадки. Во втором тайме питерские гандболисты увеличили отрыв в счёте до комфортных +6 и довели матч до победы. Итог матча 31:23 в пользу "Университета-Лесгафта-Невы".СГАУ-Саратов:Третынко - 12/38 (31%), Бобров - 0/1Размаев - 7/8, Ухваркин - 6/12, Беляев - 3/5, Трофимец - 3/5, Шарков - 1/4, Карибов - 1/4, Рыжков - 1/5, Измайлов - 1/3, Бубен - 0/1, Болотин - 0/2, Ковалёв, Елистратов.Следующий домашний матч "СГАУ-Саратов" проведёт в эту пятницу, 13 декабря в 18-30. Соперник - московский "Спартак".Сообщает пресс-служба саратовского клуба.