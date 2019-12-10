Одобрен проект реконструкции лицея-интерната №5 ОАО «РЖД» в городе Красном Куте
Саратовский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект реконструкции лицея-интерната № 5 ОАО «РЖД» в городе Красном Куте Саратовской области.
Его реализацией займётся подрядная организация, которая будет определена по итогам открытого конкурса.
Проект реконструкции предусматривает строительство утеплённого надземного перехода на высоте 2,5 метра между зданиями общежития и учебным корпусом лицея-интерната. Наряду с благоустройством и озеленением прилегающей территории планируется оборудовать современную детскую площадку с прорезиненным покрытием и малыми архитектурными формами.
Автомобильные проезды и пешеходные пути на территории лицея-интерната будут адаптированы с учетом градостроительных требований для комфортного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.
Строительно-монтажные работы в рамках реконструкции лицея-интерната начнутся в 2020 году.