Состоялся V Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России»
Под эгидой Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям в столице 5 декабря состоялся V Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России».
Его участниками стали около 2000 человек – представители профсоюзов, региональных и федеральных органов власти, объединений советов по профессиональным квалификациям и работодателей, крупных компаний, образовательных, научных и общественных организаций, профессиональных сообществ, эксперты из многих российских регионов, зарубежные гости.
Приветствие участникам конференции направил президент РФ Владимир Путин, призвав распространять лучший опыт в регионах и обновлять инфраструктуру национальной системы квалификации.
Одной из главных тем обсуждения стали стратегические направления развития национальной системы квалификаций. В рамках форума было проведено три основных сессии: «Признание квалификаций: от обособленности к единой платформе», «Рынок труда: от настоящего к будущему», «Образование в национальной системе квалификаций».