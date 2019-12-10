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В память Героя России прошёл турнир по рукопашному бою

Новости


В Саратове состоялся 10-й юбилейный турнир по рукопашному бою в память о Герое Российской Федерации Николае Исаеве. Соревнования прошли в ФОК «Юбилейный» и были приурочены памятной дате – Дню Героев Отечества.

Турнир был организован при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области в рамках реализации региональной программы грантовой поддержки НКО. Перед торжественным открытием турнира прошла церемония возложения цветов к памятнику Николаю Исаеву.

В турнире приняли участие 21 команда из Саратовской, Волгоградской и Воронежской областей. Всего около 300 спортсменов в возрастных категориях от 6 до 18 лет. Также в соревнованиях приняли участие и представители допризывной молодёжи.

Гостями турнира стали первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Дмитрий Конусов, Олимпийский призёр по гребле на каноэ Сергей Улегин, а также руководители ветеранских организаций региона.

Среди допризывной молодёжи первое место заняла команда ДЮСШ Пугачёв, второе – Спортивный центр «Титан» (Пугачёв), а третье – энгельсский клуб «Ягуар». Среди взрослой возрастной категории первое место заняла команда Вольского военного института материального обеспечения, второе место – сборная города Камышина Волгоградской области и третье место завоевала команда войсковой части 85927 города Энгельса.
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