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Альтернативный маршрут для передвижения маломобильных пассажиров организован на саратовском железнодорожном вокзале

Новости


В связи с проведением строительно-монтажных работ на саратовском железнодорожном вокзале был организован альтернативный маршрут для передвижения маломобильных пассажиров.

Теперь они могут попасть на вторую и третью платформы через тоннель. Для спуска и подъёма граждан на инвалидных колясках задействуется специальный подъемник–ступенькоход.

Устройством управляет сотрудник Центра содействия мобильности ОАО «РЖД», прошедший соответствующую подготовку.
Прежний маршрут для передвижения пассажиров на инвалидных колясках, проходивший через служебный проход на первой платформе, будет восстановлен до конца декабря 2019 года. Выход на платформу будет осуществляться через второй этаж вокзала, куда пассажиры смогут подняться на специальном подъемнике или лифте.

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За 11 месяцев 2019 года сотрудники саратовского железнодорожного вокзала сопроводили и оказали помощь при посадке/высадке из поезда 3493 гражданам с ограниченными возможностями здоровья. За аналогичный период прошлого года такая поддержка была оказана 3038 пассажирам.
Подать заявку на обслуживание маломобильных пассажиров можно по телефону: 8-800-775-00-00. Сотрудники вокзала встретят пассажира в назначенное время у вагона, помогут осуществить посадку в поезд или высадку из него, перенесут вещи и ручную кладь. Данные услуги оказываются бесплатно.
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