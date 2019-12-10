Саратовцы завоевали 4 призовых места на Всероссийском рейтинговом турнире по бадминтону
8 декабря в Уфе завершился Всероссийский рейтинговый турнир по бадминтону, посвященный памяти С.В. Приказчикова.
В турнире приняли участие 110 спортсменов из 12 регионов РФ.Саратовскую область представляли ведущие бадминтонисты области, занимающиеся спортивной Школы «Олимпийские ракетки», спортсмены ГБУ «СОЦСП»: Проскура Станислав, Шепырев Михаил и занимающиеся спортивной Школы «Олимпийские ракетки» – Галаганова Наталья, Барышев Дмитрий, а также Лебедев Михаил, Агеенко Глеб и Апостолюк Мария выступающие за Воронежскую и Саратовскую области.
Лучшими результатами на данном турнире стали:
2 место - Лебедев Михаил/Агеенко Глеб в мужском парном разряде;
3 место – Проскура Станислав/Шепырев Михаил в мужском парном разряде;
3 место – Лебедев Михаил в мужском одиночном разряде;
3 место – Лебедев Михаил в смешанном парном разряде.
Подготовили спортсменов тренеры специализированного отделения бадминтона – Лихутин Сергей Вениаминович и Зубова Инна Вячеславовна.