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В Вольске открылся I Межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ»

Новости


8 декабря 2019 года в городе Вольске ярко, музыкально, торжественно открылся I Межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ».

Участники Фестиваля получили приветствия от Губернатора и министра культуры Саратовской области, Председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации Александра Калягина.

8 новогодних спектаклей для детей и взрослых представят на Вольской сцене артисты лучших профессиональных театральных коллективов Саратовской, Пензенской, Самарской и Волгоградской областей.

В первый день Фестиваля зрители увидят спектакли «Новогодние приключения Маши и Вити» в постановке Театра юного зрителя им. Е.А.Лебедева г.Балаково и «Медведь, который не верил в Деда Мороза» (г.Заречный Пензенской области).

Конкурсная программа включает показ детских и новогодних спектаклей для всей семьи, интермедий и инсталляций и проводится по 10 номинациям. На фестивале работает жюри из ведущих театральных деятелей Москвы и регионов России, а также детское жюри.
Зрителей ждут мастер – классы по сторителлингу, драматургии, изготовлению новогодних масок, исполнению роли Деда Мороза.

Завершится фестиваль подведением итогов конкурсной программы и авторским концертом композитора, поэта, исполнительницы, известного хитмейкера Любаши 12 декабря 2019 года.
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