В 2020 году будет произведена индексация пенсий и материнского капитала

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Индексация предусмотрена в федеральном законе о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, подписанном Президентом РФ Владимиром Путиным.С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. Повышение выплат коснется более 610 тысяч неработающих пенсионеров Саратовской области.Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля планируется проиндексировать на 7% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2020 году. Это повышение затронет свыше 44 тысяч жителей региона, из которых почти 42 тысячи получателей социальных пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, предоставляемые 172,7 тысячам жителям Саратовской области, у которых есть право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, с 1 февраля будут проиндексированы на 3,8%.Для пенсионеров, которые работали в 2019 году (более 133,5 тысяч жителей региона), в бюджете предусмотрено беззаявительное повышение с 1 августа страховых пенсий в соответствии с приобретенными пенсионными коэффициентами.Бюджет ПФР учитывает новые льготы по досрочному выходу на пенсию, включая назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста, а также досрочное назначение пенсии многодетным мамам и работникам, имеющим высокий стаж.В трехлетнем бюджете ПФР учтено возобновление ежегодной индексации материнского (семейного) капитала по уровню инфляции. В 2020 году размер капитала планируется увеличить до 466,6 тысяч рублей (в начале действия программы в 2007 году маткапитал составлял 250 тысяч рублей). Причем, проиндексируют и остаток средств на сертификате, если семья уже воспользовалась частью капитала. Точный размер индексации будет определен по итогам 2019 года. За время действия программы в Саратовской области было выдано свыше 143 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал.