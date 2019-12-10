10 декабря 2019 ВТОРНИК
Новости
23:26 | 09 декабря
Для оплаты детских кружков бюджетными средствами экспертами ОНФ разработано мобильное приложение
23:21 | 09 декабря
Россиянам станет доступна официальная версия SuperApp от Тинькофф
17:12 | 09 декабря
Состоялся V Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России»
16:09 | 09 декабря
В память Героя России прошёл турнир по рукопашному бою
15:15 | 09 декабря
Альтернативный маршрут для передвижения маломобильных пассажиров организован на саратовском железнодорожном вокзале
14:21 | 09 декабря
Саратовцы завоевали 4 призовых места на Всероссийском рейтинговом турнире по бадминтону
13:24 | 09 декабря
В Вольске открылся I Межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ»
12:33 | 09 декабря
В 2020 году будет произведена индексация пенсий и материнского капитала
11:40 | 09 декабря
Данила Семериков стал дважды призером этапа Кубка мира по конькобежному спорту
10:48 | 09 декабря
В Саратове побывал главный Дед Мороз страны
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове побывал главный Дед Мороз страны

Новости


Хоть «с гор побежали ручьи», не взирая на погоду «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои». Эти строки Николая Некрасова как нельзя лучше характеризуют «Путешествие Деда Мороза с НТВ».

За четыре года проект расширил географию, его участники во главе с Дедушкой Морозом из Великого Устюга сделали массу добрых дел, осуществили мечту многих ребят с ограниченными возможностями, а также оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Среди «владений» главного Деда страны четвертый год подряд является Саратов.

На этот раз хозяин новогоднего праздника посетил школу интернат села Приволжское, школу-интернат №5, областной реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ, который оказывает комплексную социально-медицинскую, психолого-педагогическую, социокультурную реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет.

6 декабря в ходе пресс-конференции Дед Мороз рассказал корреспонденту ИА «Известия. Саратов и регионы», как принципиально изменилась акция с вливанием в нее волонтерского движения. Добровольцев-помощиников Дедушка называет «внучата». По словам сказочного волшебника, с волонтерами он стал больше успевать. Ускорился процесс раздачи подарков, что позволяет посещать больше детишек в каждом городе на новогоднем маршруте. Печалит Деда Мороза только то, что он не может с каждым героем проекта проводить больше времени.

Не забыл Волшебник и о всех жителях Саратова. 7 декабря в 15:00 на Театральной площади он устроил сказочный праздник для всех горожан, где каждый смог прикоснуться к волшебству и поверить в новогоднюю сказку. Дед Мороз вместе с волонтерами из благотворительного фонда «ДаДобро» и жителями города исполнили новогодние песни и провели веселые игры. Волшебник поблагодарил жителей города за теплый прием.
«Приезжайте ко мне в гости в Великий Устюг, я вас буду очень ждать!» - пригласил Дед Мороз.
Всего в этом году за два месяца путешествий Дед Мороз посетит 28 городов: Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королёв, Мытищи, Раменское и Москву!