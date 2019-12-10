В Саратове побывал главный Дед Мороз страны

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За четыре года проект расширил географию, его участники во главе с Дедушкой Морозом из Великого Устюга сделали массу добрых дел, осуществили мечту многих ребят с ограниченными возможностями, а также оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Среди «владений» главного Деда страны четвертый год подряд является Саратов.На этот раз хозяин новогоднего праздника посетил школу интернат села Приволжское, школу-интернат №5, областной реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ, который оказывает комплексную социально-медицинскую, психолого-педагогическую, социокультурную реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет.6 декабря в ходе пресс-конференции Дед Мороз рассказал корреспонденту ИА «Известия. Саратов и регионы», как принципиально изменилась акция с вливанием в нее волонтерского движения. Добровольцев-помощиников Дедушка называет «внучата». По словам сказочного волшебника, с волонтерами он стал больше успевать. Ускорился процесс раздачи подарков, что позволяет посещать больше детишек в каждом городе на новогоднем маршруте. Печалит Деда Мороза только то, что он не может с каждым героем проекта проводить больше времени.Не забыл Волшебник и о всех жителях Саратова. 7 декабря в 15:00 на Театральной площади он устроил сказочный праздник для всех горожан, где каждый смог прикоснуться к волшебству и поверить в новогоднюю сказку. Дед Мороз вместе с волонтерами из благотворительного фонда «ДаДобро» и жителями города исполнили новогодние песни и провели веселые игры. Волшебник поблагодарил жителей города за теплый прием.«Приезжайте ко мне в гости в Великий Устюг, я вас буду очень ждать!» - пригласил Дед Мороз.Всего в этом году за два месяца путешествий Дед Мороз посетит 28 городов: Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королёв, Мытищи, Раменское и Москву!