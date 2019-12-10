В Сочи подведены итоги «ФОНБЕТ Фестиваля детской следж-хоккейной лиги

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В нем приняли участие 16 команд из 14 регионов России. Клубы-участники были поделены на четыре дивизиона в зависимости от игрового опыта и, соответственно, уровня игры. Отборочный тур предполагал проведение каждой из команд четырех матчей с противником по дивизиону.За победу команды были награждены поездками на крупные турниры и сертификатом на проведение тренировочного интенсива. Серебряные и бронзовые призеры получили в подарок сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и экипировки.Напомним, что саратовская команда «Крылья» завоевала бронзу фестиваля. Ребята награждены сертификатом на 100 000 рублей. Также игрок команды «Крылья» Дарья Степовых названа «Лучшим игроком». Она стала единственной девочкой в третьем дивизионе, которая выиграла эту специальную номинацию.Выступление юных следжеров России по достоинству оценили специалисты.- Игры были очень динамичные, до последнего сохранялась интрига, кто же победит в каждом из дивизионов. Ребята ловко забивали шайбы, отлично играли в обороне. Каждая команда боролась до конца и показала себя очень достойно. Я отметил для себя спортсменов из нескольких команд для Детской сборной. Важно устраивать такие турниры, как “ФОНБЕТ Фестиваль детской следж-хоккейной лиги”, чтобы ребята учились лучше взаимодействовать друг с другом внутри команды, соревновались с разными командами и спортсменами. Все дети приобрели здесь серьезный игровой опыт. Для нас нет проигравших в турнире, все дети – уже победители, потому что вышли на лёд и боролись за победу! - высказал свое мнение главный тренер «Детской сборной России по следж-хоккею» Андрей Иванов.- Наш следж-хоккейный год начинается с фестиваля и заканчивается фестивалем. Мы начинали этот год в Санкт-Петербурге, где нас еще тогда было 10 команд, а завершаем год сегодня в Сочи, и нас уже стало 16 команд. Не знаю, где пройдет следующий фестиваль, сколько команд будет – 20 или 30. Но я желаю нашим следж-хоккеистам раскрыть все свои суперспособности и сыграть свои суперигры. С супериграми сегодня всё получилось, все сегодня наигрались вдоволь. Осталось только пожелать, чтобы раскрыли свои суперспособности веселиться, танцевать и радоваться, несмотря на поражения и победы. С завершением фестиваля и до встречи в следующем году! – отметил руководитель программы «Спорт» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев.- Любое соревнование — это испытание, в котором награду получает истинный герой. Сегодня такой герой — каждый из наших следж-хоккеистов. Для каждого ребенка и родителя фестиваль стал важным событием. Кто-то нашел здесь новых друзей, для кого-то это самые первые соревнования. Мы рады, что наша следж-хоккейная семья растёт с каждым годом, всё больше ребят с ограниченными возможностями здоровья занимаются спортом. И как раз такие мероприятия, как Фестиваль, способствуют популяризации адаптивного хоккея и формированию нового взгляд на спорт в России, - убеждена президент АНО «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачева.НАША СПРАВКА:Золотые медали Фестиваля и главный трофей – кубок Фырка – завоевали тульский «Тропик», «Умка» из Одинцово, бердская команда «Сибирский лис», «Мамонтята Югры» из Ханты-Мансийска. Эти ледовые дружины стали самыми сильными в своих дивизионах. В награду спортсмены получили поездки на матч звезд КХЛ, матч плей-офф КХЛ, чемпионат Европы по следж-хоккею —2020 и сертификат на проведение тренировочного интенсива.«Серебро» и сертификаты на 150 000 рублей на приобретение спортивного инвентаря и экипировки увезли юные следж-хоккеисты из ижевской команды «Удмуртия» (Ижевск), «Атал» из Чебоксар, «Сибирь-Sledge» из Новосибирска и московского «Спартака».«Бронза» и 100 000 рублей на приобретение спортивного инвентаря и экипировки досталась оренбургской команде «Ястребы», «Авроре» из Санкт-Петербурга, саратовским «Крыльям» и «Башкирским пиратам» из Уфы.Московская команда «Крылья Советов», красноярская «Красная молния», «Red Rocket» из Ленинградской области и «Торпедо-следж» из Нижнего Новгорода были награждены дипломами за участие в Фестивале.(По сообщению пресс-службы Детской следж-хоккейной лиги)