Бури и штиль «Морского боя»: выставка в Радищевском музее

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Как сообщает пресс-служба Радищевского музея, «экспозиция сформирована в основном на базе коллекций Радищевского музея и Феодосийской картинной галереи – музеев, основанных Алексеем Боголюбовым и Иваном Айвазовским. В проекте также участвуют Государственный Русский музей, Музей-заповедник «Царское Село», Центральный военно-морской музей (Санкт-Петербург), Самарский художественный музей, частные коллекционеры. Всего на выставке представлено более ста экспонатов - произведения живописи и графики, среди которых уникальные батальные полотна, посвящённые победам в русско-шведских и русско-турецких войнах XVIII-XIX веков и морские пейзажи, фотографии и архивные материалы, модели кораблей, в том числе французской работы XVII века из коллекции А. Боголюбова, мореходные приборы».Полотна в зале музея расположены так, что вся выставка представляет диалог выдающихся художников о мире и войне, причем как во внешнем пространстве, так и в душе человека. Довелось услышать от двенадцатилетнего мальчика-посетителя, с любопытством разглядывающего картины: «У Айвазовского море говорит, у Боголюбова — наблюдает». Скажешь ли точнее? Бури Ивана Айвазовского «звучат» музыкальным сопровождением духовных исканий, они словно усиливают «шторм» души, чтобы в итоге образовать в ней штиль мудрости.На многих полотнах Алексея Боголюбова изображены военные баталии. Дым от многочисленных взрывов вплетается в небо, на горизонте сливается с многочисленными оттенками другой стихии – безбрежного неба, будто уходя ввысь посланием, на которое человечество ждет ответа. Смотришь на эти произведения, и в голове возникают другие строки — из Булата Окуджавы: «Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе». Главное послание экспозиции: душевные баталии человека с самим собой предпочтительнее военных конфликтов. Они плодотворны. И в этом бесценное гуманистическое назначение выставки.Посетив «Морской бой», саратовцы откроют для себя много нового. Впервые посетители увидят полотно «Вид Константинополя» Ивана Айвазовского (собрание Радищевского музея), восстановленное реставраторами музея специально для этого проекта, и масштабную батальную картину Алексея Боголюбова «Сражение русского галерного флота с корабельным шведским флотом в 1714 году у мыса Гангут» (собрание Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга), впервые покинувшее фонды музея.Исторические знания можно восполнить при помощи мобильного аудиогида и мультимедийной программы «Морской бой». Выставка одинакова интересна взрослым и детям. Потому что как великий актер на сцене, море на полотнах Айвазовского и Боголюбова приготовило для каждого из нас индивидуальный ответ: почему оно волнуется. Посетите обязательно!Автор Елена Маркелова