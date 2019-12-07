Гастрономический ужин организуют новосибирские эксперты «Балтики» по фудпейрингу
Эксперты новосибирской «Балтики» приглашают всех желающих 13 декабря в Cubby Resto Bar.
Там состоится гастрономический ужин, в рамках которого участников мероприятия научат основам фудпейринга – умению правильно сочетать напитки и еду, получать наивысшее вкусовое удовольствие.
Гастрономическое мероприятие проводится в рамках культурно-образовательного проекта «Пивной сомелье». Дивизиональный менеджер по обучению и развитию компании «Балтика» Михаил Юматов, уже несколько лет изучающий тему вкусного сочетания еды и пива, расскажет гостям, ароматы каких продуктов и напитков лучше всего сочетаются друг с другом, и предложит гармоничное и нестандартное меню из трех сетов с несколькими сортами пива.
Это поможет совместить теоретические знания, полученные перед началом ужина, с практическим мастер-классом по профессиональной дегустации.
Михаил Юматов отметил полезность подобных мероприятий, которые помогают людям открывать для себя новые вкусовые возможности и новые грани в традиционной гастрономической культуре.