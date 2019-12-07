7 декабря 2019 СУББОТА
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С участием ООО «ПРОМИНСТРАХ» в Саранске достроили проблемный дом

Новости
С участием ООО «ПРОМИНСТРАХ» в Саранске достроили проблемный дом


ООО «ПРОМИНСТРАХ» профинансировало завершение строительства многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Гагарина в городе Саранске (2 этапа строительства). Здание полностью достроено и сдано в эксплуатацию на средства, выделенные страховой компанией.

Представители Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия заняли активную позицию в решении проблемы обманутых дольщиков. Они также наладили тесное взаимодействие с ООО «ПРОМИНСТРАХ» и сообща ведут строительство еще одного проблемного жилого дома в городе Саранске по улице Севастопольская.