С участием ООО «ПРОМИНСТРАХ» в Саранске достроили проблемный дом
ООО «ПРОМИНСТРАХ» профинансировало завершение строительства многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Гагарина в городе Саранске (2 этапа строительства). Здание полностью достроено и сдано в эксплуатацию на средства, выделенные страховой компанией.
Представители Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия заняли активную позицию в решении проблемы обманутых дольщиков. Они также наладили тесное взаимодействие с ООО «ПРОМИНСТРАХ» и сообща ведут строительство еще одного проблемного жилого дома в городе Саранске по улице Севастопольская.