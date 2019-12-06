6 декабря 2019 ПЯТНИЦА
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На международном органном Фестивале состоится Гала-концерт «Мир Фэнтези под Старый Новый год»

Новости


13 января в 19.00 на международном органном Фестивале состоится Гала-концерт «Мир Фэнтези под Старый Новый год» с участием ведущей французской органистки, обладателя 5 первых премий европейских конкурсов, профессора Академии музыки Страсбурга, главного органиста Страсбургского собора Лан Lidia Ksiazkiewicz (Лидии Ксяшкевич), единственной из европейских органистов, профессионально танцующей аргентинское танго.

Для саратовской новогодней программы Лидия выбрала лучшую классику сольных пьес Баха, Генделя, Мендельсона, для органа, обработки популярной музыки кино в ансамбле с виртуозным семейным трио лауреатов международных конкурсов Камиллой, Месропом и Маргаритой Бадалян, новогоднюю музыку с концертным детским хором Галины Башировой и со свечами. Зрителей ожидает и новогодний сюрприз сюрприз – впервые на Европейском органном фестивале, а именно в Саратове - органистка Лидия Ксяшкевич — станцует танго Астора Пьяццоллы в паре с прекрасным саратовским тангеро, руководителем Студии танцев iDance ParaTODOS в Саратове Сергеем Захаровым.
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